Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
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Ferhan Şensoy, Kalp Krizi, TV, Magazin

Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

21.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:39
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

LEVENT ÜNSAL KİMDİR?

1983-2002 Yılları arasında Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda 20 oyunda görev aldı.

1992 de Türkiye'nin ilk konuşan radyo programcısı olarak Kent FM'de radyoculuğa başladı. 1995 de Hür FM, 1997-2004 Best FM, 2004 yılından itibaren NTV N101 radyolarında değişik programlara imza attı (Sessiz Gemi, Posta Arabası, Baykuşun Gördükleri, Yol Hikayeleri, L Cetveli,Monkey Show, Kelimatik vs…)

1995 Satel TV'de L CETVELİ isimli programı 450 kez hazırlayıp sundu. leven1996 ATV'de Çürük Elma, 1998 TGRT de TEK Mİ ÇİFT Mİ yarışmalarını sundu. Birçok TV dizisi ve reklamlarında yer aldı. Rus Gelin, Köşe Dönücü ve Pardon isimli sinema filmlerinde oynadı.

Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti

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Ünlü Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti

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