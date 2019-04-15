Oyuncu Kubilay Aka, Annesine ve Kız Kardeşine Ahlaksız Sözler Söyleyen Takipçisine Dava Açacak

Kubilay Aka ve Miray Daner, bir buçuk sene önce Vatanım Sensin dizisinin setinde tanışarak sevgili oldu. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çiftten Miray Daner, önceki gün Aka ile fotoğraflarını paylaştı.

Kötü eleştirilere açık olduğunu dile getiren Aka, "Miray'dan ayrılmadığın sürece inşallah annen ve kız kardeşin cinsel saldırıya uğrar" diyen kullanıcıyı Instagram hesabından ifşa ederek dava açacağını söyledi.

FOTOĞRAFTAN SONRA GELEN MESAJ PES DEDİRTTİ

Çift önceki gün Instagram'a aşk dolu bir fotoğraf koydu. Bu karenin ardından Kubilay Aka'ya, DM'den öfke ve şiddet dolu bir mesaj geldi. Kubilay Aka bu kişinin sözlerini 917 bin takipçisiyle paylaştı.

AHLAKSIZ SÖZLER SÖYLEDİ

Kubilay Aka'ya gelen mesajda şunlar yazıyordu: "Hayatımda gördüğüm en iğrenç, kalitesiz ve uyumsuz çiftsiniz. İnşallah en kısa zamanda Miray bu fotoyu siler ve senden ayrılır. Çünkü aşkınızın gerçek olduğuna kimse inanmıyor. İnşallah en kısa zamanda ayrılır ve birbirinizin resimlerini silersiniz. Sen Mira'yan ayrılmadığın sürece inşallah annen ve kız kardeşin cinsel saldırıya uğrar""

"EN AĞIR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİM"

Aka, kendisine gelen bu çirkin mesajı, "Dilek, istek ve eleştirilerinize sonsuz saygım var. Ama kadın ve çocuk tecavüzünün desteklenmesine, bunun annem ve kız kardeşim üzerinden yapılmasına öfkem var. Bir insanın sizlerin istediği gibi yaşaması mümkün değil. Dizi karakterleri kurgulanmış, rol yapılarak yansıtılan hayal ürünleridir. Bu terbiyesizliğe dava yoluyla en ağır şekilde karşılık vereceğim." notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.

KULLANICIYA DAVA AÇACAK

Aka, dava açacağını, kişiyi asla affetmeyeceğini, kazanacağı tazminatı da hayır kurumuna bağışlayacağını belirtti. Miray Daner de sevgilisine destek vererek davanın arkasında olacağını söyledi.