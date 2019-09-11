Oyuncu Hilal Altınbilek'in yaza veda pozu sosyal medyaya damga vurdu

11.09.2019 15:54

Oyuncu Miray Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka ile adı aşk dedikodularına karışan Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek, yaza cesur pozuyla veda etti.

"YAZA VEDA GÖRSELİM"

Yaz tatilini bol bol denize ve havuza girerek değerlendiren güzel oyuncu, yaza veda ederken de havuz başında çektirdiği pozunu paylaşıp altına "Yaza veda görselim" notunu düştü. Hilal Altınbilek bu pozuyla hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Hilal Altınbilek'in yaza veda paylaşımı;