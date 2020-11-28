Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı videosu Instagram'ı sallıyor
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Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı videosu Instagram'ı sallıyor

28.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:47

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini oynayan Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal ile rol alan Hayal Köseoğlu, şarkı söylediği videolardan sonra bu sefer de dans videosuyla adından söz ettirdi.

DİREK ÜZERİNDE DANS ETTİ

Bir süredir dans dersleri alan Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı anlar takipçilerinden tam not aldı. Oyunculuğun yanı sıra dans eden ve şarkı söyleyen Köseoğlu, o anları da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı videosu Instagram'ı sallıyor

BİR NEFES DAHA'NIN HEYECANINI YAŞIYOR

Hayal Köseoğlu, şimdilerde kısa bir süre sonra izleyiciyle buluşacak olan Bir Nefes Daha filminin heyecanını yaşıyor. İstanbul'un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da uyuşturucu bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan filmin başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu paylaşıyor. Filmde aynı zamanda Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal ve Kürşat Alnıaçık da yer alıyor.

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Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı videosu Instagram'ı sallıyor
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı videosu Instagram'ı sallıyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 15:48:00. #1.15#
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