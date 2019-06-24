Oyuncu Hasan Kaçan, "Yerim onun yanıdır" diyerek seçimlerde desteklediği siyasetçiyi duyurdu

Ekmek Teknesi dizisindeki rolüyle akıllara kazınan usta oyuncu Hasan Kaçan, dün yeniden yapılan İstanbul seçimlerinin ardından yatığı paylaşımla şaşırttı. Yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyerek "Biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız" dedi.

"YERİM UZUN ADAM'IN YANI"

Kaçan, yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "Bazı sanatçılar madem görüşünü söylemekte beis görmüyor. Ben de tekrar edeyim. Yerim 'Uzun Adam'ın yanıdır. 60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız? Sadakat yaraşır insana, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazret'i Allah"

"VARDIR BUNDA DA BİR HAYIR"

Binali Yıldırım hakkında da paylaşım yapan Hasan Kaçan, "Meşhur hikayede dendiği gibi, 'Vardır bunda da bir hayır.' Rakibi tebrik etmek erdemdir. Binali beye helal olsun. Netice tekrar Vatana, Millete hayırlı olsun. Şu mecrada canla başla ter döken herkese teşekkür ederim." dedi.

"BİNALİ BEY HEPİNİZE SELAM EDİYOR"

Yıldırım'la konuştuğunu belirten Kaçan, "Gençler, Binali Bey aradı. Hepinize selam ediyor. "Bu süreçte taş üstüne taş koyan bütün kardeşlerime 'berber Ali' nin oğlu Hasan' nezdinde teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." dedi. Rabbim bizleri mahçub etmesin. Muhabbetiyle muamele etsin." şeklinde konuştu.