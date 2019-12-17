Oyuncu Hande Erçel'in ablası, yeni doğan bebeğine vefat eden annesinin adını verdi
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Erçel, bebeğine geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden annesinin adını verdi. Mavi Aylin adını verdikleri yeğeninin dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Hande Erçel, ablasının yanından hiç ayrılmadı.
Şimdilerde Azize dizisinde başrol oynayan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Hande Erçel, teyze oldu. Erçel'in hamile olan ablası Gamze Erçel, bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi.
BEBEĞİNE RAHMETLİ ANNESİNİN ADINI VERDİ
Bu sabah saatlerinde doğum yapan Gamze Erçel, kızına geçtiğimiz aylarda kanserden kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adını verdi. Gamze Erçel ile Aylin Mavi adını koyduğu bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ablasını hamileliği boyunca hiç yalnız bırakmayan oyuncu Hande Erçel, doğum haberini alınca soluğu hastanede aldı.
YEĞENİNE 500 BİN TL'LİK HESAP AÇTIRDI
Ablası ve doğacak yeğenine olan sevgisini her fırsatta gösteren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde minik yeğeni için bankada 500 bin liralık bir hesap açtı. Yeğeni için hiçbir masraftan kaçınmayan Hande Erçel, açtığı banka hesabına her ay düzenli olarak para yatıracak.
"SENSİZ ANNE OLMAYA ÇALIŞMAK ÇOK ZORMUŞ"
Gamze ve Hande Erçel kardeşlerin kanser tedavisi gören anneleri geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybetti. Gamze Erçel, annesinin 25 Aralık'ta ki doğum gününü "Sensiz anne olmaya çalışmak çok zormuş... Seni çok özlüyorum... İyi ki doğmuşsun..." notuyla kutlamıştı.
Haber Videosu: Oyuncu Hande Erçel'in ablası, yeni doğan bebeğine vefat eden annesinin adını verdi
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Şimdi ben haber bu mu yani? takılan tayfadan değilim ama Nasreddin hocanın menkıbesindeki gibi tavşanın suyunun suyu tarzında bir haber olmuş. Hande Erçelin ablasının çocuğuna annesinin isminin konması-haberiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır