Oyuncu Halit Ergenç trafikte sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı
Başarılı oyuncu Halit Ergenç, trafikte sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Ergenç, söz konusu kişiler hakkında hukuki işlem başlattığını duyurdu.
Ekranların başarılı oyuncularından olan Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.
KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU
Ergenç, tatsız olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı;
"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliğini tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim."
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Iyi olmus. Gezici seni. Keske bi temiz dovselermis. Turk halkinin yerineCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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hukuka mı başvurmuş? hayırlı olsun. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sultan süleymana atılan iftira filminde rol aldın ahı çıkacakCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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EEEEEE Gezi eylemlerine katılırken düşünecektiniz. Siz hala hangi yüzle bu Ülkede kalıyorsunuz, yüzünüz bile kızarmıyor anlamıyorum yazık utanma bile yok sizlerdeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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biz bunu hemen hemen hergün yaşıyoz karşılıklı sen kimsinki sana olunca haber oluyo önemli oluyo burnunuzu biraz aşşa indirinCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır