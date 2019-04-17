Oyuncu Gülse Birsel'dan Hayranlarına Kötü Haber: Televizyonda Dizi Yapmayacağım

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, bir otelde düzenlenen Fashiontv Moda Ödül Töreni'ne katıldı.

Başrolünü oynadığı ve senaryosunu yazdığı Jet Sosyete'nin final yapmasıyla ilgili konuşan Gülse Birsel, hayranlarına bir de kötü haber verdi.

"BÜYÜK KONUŞACAĞIM AMA BİR DAHA TELEVİZYONA DİZİ YAPMAM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Jet Sosyete'nin final yapması sonrası dijital platforma geçeceğini söyleyen Gülse Birsel, şöyle konuştu:

"Artık 120 dakikalık maceralarımız son buluyor. Bu iş artık yapılacak bir iş olmaktan çıktı. Büyük konuşacağım ama bir daha televizyona 100-120 dakikalık dizi yapmayacağım. Komedi 120 dakika olmaz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir şey yok.

"BEN ARTIK YORULDUM"

Drama bir nebze yapılabilir ama komedi hiç bir şekilde yapılmıyor.Ben artık yoruldum, başka platformlarda buluşmak üzere artık." Öte yandan Jet Sosyete dizisi düzenlenen ödül töreninde En Moda Dizi ödülüne layık görüldü.