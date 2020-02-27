Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma dizisine oyuncu Gül Korkmaz dahil oldu. Başarılı oyuncu, Halit'in iflas ederek şoförünün evine taşınmasıyla komşu olduğu Dürdane rolüyle dizide yer alacak.
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzadeve Barış Kılıç'ın paylaştığı Yasak Elma dizisine oyuncu Gül Korkmaz dahil oldu.
71. bölümde Dürdane karakteriyle Yasak Elma dizine katılan başarılı oyuncu Gül Korkmaz, Halit'in (Talat Bulut) iflas ederek şoförünün evine taşınmasıyla komşu olduğu Dürdane rolüyle dizide yer alacak.
GÜL KORKMAZ KİMDİR?
13 Şubat 1986 doğumlu oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar'ından mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde okumaya başladı. Kilit, Herostratos'u Unut, Alçalarak Yüksel oyunlarının yanı sıra; Paramparça, Suç Dosyası, Akasya Durağı ve Karadayı dizilerinde yer aldı.
Haber Videosu: Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
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budiziler muslumanlığı bitirdiler naletCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunun her tarafı yasak olsa ne oluur, olmasa ne oluurr..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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her bölümde halite yeni bir eş ekleniyor, dizi bitince 9 10 olur her halde bu ne arkadaş Türk islam aile yapısına uygun mu bu al ver değiş tokuş işleriCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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istemiyorsan seyretmezsinYayından Kaldır
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Yedi karılı halit e yeni eş:)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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SW, dünkü kırıcı yorumu ben yazmadım Biri nikimi taklit etmiş. :((Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İyi kandirler hayatimYayından Kaldır
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İslâm aleminin kandili, mübarek olsun. :))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Pavyonda çalışan özünde iyi kalplı birazda cazgır komşu da geldi. . Halit al sana bi atraksiyon dahaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır