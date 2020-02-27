Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
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Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma dizisine oyuncu Gül Korkmaz dahil oldu. Başarılı oyuncu, Halit'in iflas ederek şoförünün evine taşınmasıyla komşu olduğu Dürdane rolüyle dizide yer alacak.

27.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:17
Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

FOX ekranlarında yayınlanan ve başrollerini , Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzadeve Barış Kılıç'ın paylaştığı Yasak Elma dizisine oyuncu Gül Korkmaz dahil oldu.

71. bölümde Dürdane karakteriyle Yasak Elma dizine katılan başarılı oyuncu Gül Korkmaz, Halit'in (Talat Bulut) iflas ederek şoförünün evine taşınmasıyla komşu olduğu Dürdane rolüyle dizide yer alacak.

GÜL KORKMAZ KİMDİR?

13 Şubat 1986 doğumlu oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar'ından mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde okumaya başladı. Kilit, Herostratos'u Unut, Alçalarak Yüksel oyunlarının yanı sıra; Paramparça, Suç Dosyası, Akasya Durağı ve Karadayı dizilerinde yer aldı.


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: Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
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