Oyuncu Feyza Civelek'ten çok konuşulacak şiddet itirafı!
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Oyuncu Feyza Civelek'ten çok konuşulacak şiddet itirafı!

Oyuncu Feyza Civelek'ten çok konuşulacak şiddet itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Adını Feriha Koydum dizisiyle tanındıktan sonra, geçen yıl 1,5 ayda 21 kilo ve bambaşka bir görünüme kavuşan Feyza Civelek, yaz tatili için Çeşme'yi tercih etti. Sektörde kilolu bir oyuncu olmanın zorluklarını en çok kendisinin yaşadığını vurgulayan Civelek, sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara da isyan etti

Genç oyuncu "Sosyal medyada kilosu biraz fazla olan insanlara çok acımasız davranıyorlar, psikolojik şiddete uğruyoruz. Ben kiloluyken bana da travmatik yorumlar yapılıyordu. Bazen insanlar, karşısındakilerin psikolojisini hiç düşünmeden davranıyor. Birkaç gündür Deniz Seki'nin fotoğraflarının altına yapılan yorumları görüyorum. Zayıfladı ve gayet dişi bir görüntüsü var.

Buna rağmen body shaming'e uğruyor ve aşağılamaya devam ediyorlar. Aynı olayları yaşayan biri olarak ve bir kadın olarak Deniz Seki ile dayanışma içerisindeyim. Asla bunları takmasın. Bizim zekamız, duruşumuz, insanlığımız yeter. Ayrıca kendimizden yana mutluyuz, çok da güzeliz de" yorumunu yaptı.

"ALDATILMAKTAN ÇOK KORKUYORUM"

Boğa şeklindeki ilginç gözlüğüyle de dikkat çeken Feyza Civelek, "En korktuğum şey aldatılmak. O yüzden totem yapıyorum ve kendi boynuzumu kendim takıyorum" diyerek konuya esprili bir dille yaklaştı.

Oyuncu Feyza Civelek'ten çok konuşulacak şiddet itirafı!
Oyuncu Feyza Civelek'ten çok konuşulacak şiddet itirafı!
Oyuncu Feyza Civelek'ten çok konuşulacak şiddet itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

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