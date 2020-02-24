: Oyuncu Faruk Barman, Yasak Elma dizisine dahil oldu

24.02.2020 08:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:22

Medyapım imzalı bol entrikalı dizi Yasak Elma her pazartesi akşam FOX TV'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Farklı konusuyla herkesi kendine çeken Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda büyük değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

YENİ OYUNCULAR DAHİL OLDU

TV100'de yer alan habere göre: Başrollerinde ünlü isimlerin rol aldığı dizide Tuvana Türkay'ın ayrılmasının ardından diziye yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Yasak Elma dizisine 59 yaşındaki usta oyuncu İncilay Şahin, Döne karakteriyle dahil olduktan sonra Faruk Barman dizinin kadrosuna katıldı. Barman, Yasak Elma dizisinde 'Bülent' karakterine hayat verecek. Barman, son olarak bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisinde rol aldı.

FARUK BARMAN KİMDİR?

Faruk Barman, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Barman, Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Bölümü'nden mezundur. 2004 yılından sonra İngilizce Bilgisayar Mühendisliği eğitimi gören Barman, aynı üniversitede oyunculuk üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Çeşitli filmi tiyatro ve reklam filmlerinde rol alan oyuncu, son olarak 2018 yılında yayınlanan Kızım dizisinde oynadı.

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