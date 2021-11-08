Oyuncu Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
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Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, bir süredir sarı renkte kullandığı saçlarını boyattı. Yeni film projesi için imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyatan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sarı ve bayı renkteki saçıyla dikkat çeken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni filmi Bergen için imajını değiştirdi.
YENİ SAÇLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ
Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını kahverengiye boyattı. Yeni saç rengiyle bir dergiye poz veren oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarında tam not aldı. Oyuncu paylaşımı kısa sürede 77 binden fazla beğeni alırken yeni imajını gören hayranları, "Bu saç aşırı yakışmış", "Kahverengi çok yakışmış" ve "Her saç rengi çok yakışıyor" yorumları yapıldı.