Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu

Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü bulundu.

Sevilen oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü bulundu. Can'ın cansız bedeni arkadaşlarının eve girmesiyle bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ömer Can

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi olan Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Erkan Can
Kaynak: AA
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YORUMLAR (38)

  • ADINIZI YAZIN:
    SANANE MİLLETİN DİNİNDEN İNANCINDAN ALLAH BİLİR NEYİN NE OLDUĞUNU. . . BAŞI SAĞOLSUN ALLAH RAHMET EYLESİN
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  • YETMİŞÜÇ:
    Erkan Can'' ı dinsiz inançsız olarak biliyorum o nedenle rahmet dilemek istemedim. .
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    ADNYNKİİ: aferin iyi halt ettin. nerden biliyorsun ki belki senden daha imanlıdır. mal gibi yorumunda. kaybol. dinden imandan çıkarmayın insanı başımıza hacı hoca kesildiniz. neyse ben kahveye gidiyorum koz maçaya fındıklısına.
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