Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü bulundu.
Sevilen oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü bulundu. Can'ın cansız bedeni arkadaşlarının eve girmesiyle bulundu.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi olan Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
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uzuldum basınız sag olsun carpısmadan cok severdımCevap Yaz Yayından Kaldır
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SANANE MİLLETİN DİNİNDEN İNANCINDAN ALLAH BİLİR NEYİN NE OLDUĞUNU. . . BAŞI SAĞOLSUN ALLAH RAHMET EYLESİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Erkan Can'' ı dinsiz inançsız olarak biliyorum o nedenle rahmet dilemek istemedim. .Cevap Yaz 4 13 Yayından KaldırADNYNKİİ: aferin iyi halt ettin. nerden biliyorsun ki belki senden daha imanlıdır. mal gibi yorumunda. kaybol. dinden imandan çıkarmayın insanı başımıza hacı hoca kesildiniz. neyse ben kahveye gidiyorum koz maçaya fındıklısına.7 2 Yayından Kaldır
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Başın sağolsun..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır