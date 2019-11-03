Oyuncu Emre Kınay, neden Kadıköy Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı: 30 yıldır iyi yönetilemiyor

03.11.2019 20:42

Oyuncu Emre Kınay, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kadıköy'ün 30 yıldır iyi yönetilmediği için tepki olarak aday olduğunu belirten Kınay, "40 bin oy aldım. Kadıköy'ün durumu sanıldığı gibi güllük gülistanlık değil. 'Kadıköy sanatın başkenti' diyorlar ama Kadıköy Belediyesi'nin sanatçılara en ufak desteği olmadı." ifadelerini kullandı.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan oyuncu Emre Kınay, tiyatro ve oyunculuk hayatının yanı sıra marttaki yerel seçimde İYİ Parti Kadıköy adayı olmasıyla ilgili soruları da yanıtladı.

"SANATÇILARA EN UFAK DESTEĞİ OLMADI"

Kınay verdiği röportajda, Kadıköy Belediyesi'nin sanatçılara en ufak desteğinin olmadığını, bütün tiyatroları kendi imkanlarıyla yaptıklarını ifade etti. Kınay, "Bu ne siyasetti ne de macera… O bir protestoydu. Kadıköy 30 yıldır iyi yönetilmediğinden tepki olarak aday oldum ve 40 bin oy aldım. Kadıköy'ün durumu sanıldığı gibi güllük gülistanlık değil. 'Kadıköy sanatın başkenti' diyorlar ama Kadıköy Belediyesi'nin sanatçılara en ufak desteği olmadı. Bütün o tiyatroları biz yaptık. Bir de kalkmış 'Tiyatrolar cennetiyiz' diyorlar" dedi.

"İYİ PARTİLİ DEĞİLİM, ADAY OLURKEN BİLE BU PARTİYE ADAY OLMADIM"

Oyuncu Emre Kınay sözlerine şöyle devam etti:

"Ben hiç siyasi olmadım. Benim partim de yok. İYİ Partili değilim mesela ve aday olurken bile bu partiye üye olmadım. Sadece bana aday olmam için fırsat verildi, o kadar. Ben hayatla ilgili görüşümü söylemekle mükellefim. Sanatçı, iktidara gelen babasının oğlu bile olsa ona yanlışını söyleme sorumluluğu taşır. Bu anarşizm ile karıştırılamaz, hiçbir sanatçı da bunu onaylamaz."