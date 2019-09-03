Oyuncu Elçin Sangu, arkadaşının düğününde şarkı söyleyip göbek attı

Oyuncu Elçin Sangu, arkadaşının düğününde şarkı söyleyip göbek attı

Rol aldığı dizilerle yıldızı parlayan güzel oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz gün bir arkadaşının düğününe katılarak önce şarkı söyledi sonra göbek attı.

03.09.2019 12:24
Oyuncu Elçin Sangu, arkadaşının düğününde şarkı söyleyip göbek attı

Kiralık Aşk dizisinde yıldızı parladıktan sonra Çarpışma dizisinde rol alan oyuncu Elçin Sangu'nun geçtiğimiz gün arkadaşının düğününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

ÖNCE ŞARKI SÖYLEDİ SONRA DANS ETTİ

Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta konservatuardan yıllarında tanıştığı üniversite arkadaşının düğününe katıldı. Sesiyle pek gündeme gelmeyen oyuncu, arkadaşının düğününde mikrofonu eline alarak Sezen Aksu'nun Yalnız Kurtlar şarkısına eşlik etti. Sangu daha sonra da düğünde kendini piste atarak göbek attı. Oyuncunun geçtiğimiz hafta çekilen görüntüleri ise kendi adına açılan fan sayfalarından paylaşıldı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, IMDb'nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

Oyuncu Elçin Sangu, arkadaşının düğününde şarkı söyleyip göbek attı
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YORUMLAR (18)

  • FELİCİTY:
    ELÇİN SANGU TÜRKİYEDE KENDİNİ EN İYİ BİLEN ÖZGÜVENİ YÜKSEK OYUNCULARDAN BİRİ BUNA KÖTÜ YORUM YAPANLAR ELEŞTRİ DEĞİL KONUŞMAK İÇİN KELİMELERİ ZİYAN EDENLERDİR. NE ELÇİN SANGUYA TAPIN NE DE BU GÜZEL OYUNCU VE KALİTELİ ŞAHIS İÇİN SAÇMALAYIN
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  • WATCHLEARN:
    Nevar bunda her insan gibi eğlenmek Onunda hakkı siz hiç arkadaşınızın Düğününe gidipde oynamadınızmı Anormallik neresinde anlamadım Mayoylamı dans etmiş Devam elçin???
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  • ADIMI KOYDUM:
    Hangi devirde yaşıyoruz görüntünün kalitesine bak ! Nokia 3110 ile çekmişler herhalde (şimdi onda kamera yok ki diye atlayan olur :) )
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