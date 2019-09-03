Oyuncu Elçin Sangu, arkadaşının düğününde şarkı söyleyip göbek attı

03.09.2019 12:24

Kiralık Aşk dizisinde yıldızı parladıktan sonra Çarpışma dizisinde rol alan oyuncu Elçin Sangu'nun geçtiğimiz gün arkadaşının düğününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

ÖNCE ŞARKI SÖYLEDİ SONRA DANS ETTİ

Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta konservatuardan yıllarında tanıştığı üniversite arkadaşının düğününe katıldı. Sesiyle pek gündeme gelmeyen oyuncu, arkadaşının düğününde mikrofonu eline alarak Sezen Aksu'nun Yalnız Kurtlar şarkısına eşlik etti. Sangu daha sonra da düğünde kendini piste atarak göbek attı. Oyuncunun geçtiğimiz hafta çekilen görüntüleri ise kendi adına açılan fan sayfalarından paylaşıldı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, IMDb'nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.