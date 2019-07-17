Oyuncu Ebru Şahin, sete gelen hayranlarını uzaklaştırmak isteyen görevlilere müdahale etti
Hercai dizisinin sezon finali yapmasıyla Şuursuz Aşk isimli film için kamera karşısına geçen oyuncu Ebru Şahin, güvenlik görevlileri seti basan hayranları uzaklaştırmak isteyince duruma müdahale etti.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'yle büyük bir çıkış yakalayan Ebru Şahin dizisinin sezon finalinin ardından 'Şuursuz Aşk' isimli sinema filmi için kamera karşısına geçti. İsmail Hacıoğlu'yla başrolü paylaşan oyuncunun sevenleri önceki gün sete akın etti. Fakat güvenlik görevlileri seti basan hayranlara müdahale etti.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE MÜDAHALE ETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Sevenlerine müdahale edildiğini gören güzel oyuncu Ebru Şahin hemen devreye girerek hayranlarıyla zaman geçirdi. Mütevazı oyuncu, fotoğraf isteklerini de kırmadı.
Kaynak: Diğer
YORUMLAR (9)
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hava yapmış biraz daha ünlensin kimseyi gözü görmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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oh my God !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sonra uzaklastirmasalar guvenlik görevlilerine niye isini yapmiyorsun diye ciyaklarlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allahim ne cirkin bir kadinCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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gözün kör galiba senin çirkin görmesek gerçekten çirkin sanırız1 1 Yayından Kaldır
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adamlar görevini yapıyor içeri alsalar suç almasalar suç ne iş lan buCevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır
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Ucuz halkın içindenim numaralarıCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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herkez show peşinde nerden ekmek çıkar iyi bilirler.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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reklam kokan haraketler bunlar maykkkkkkkCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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