Oyuncu Ebru Şahin, sete gelen hayranlarını uzaklaştırmak isteyen görevlilere müdahale etti

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'yle büyük bir çıkış yakalayan Ebru Şahin dizisinin sezon finalinin ardından 'Şuursuz Aşk' isimli sinema filmi için kamera karşısına geçti. İsmail Hacıoğlu'yla başrolü paylaşan oyuncunun sevenleri önceki gün sete akın etti. Fakat güvenlik görevlileri seti basan hayranlara müdahale etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE MÜDAHALE ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Sevenlerine müdahale edildiğini gören güzel oyuncu Ebru Şahin hemen devreye girerek hayranlarıyla zaman geçirdi. Mütevazı oyuncu, fotoğraf isteklerini de kırmadı.

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