Oyuncu Dilara Tor, cep telefonu çalarken yakalandı

Oyunculuğunun yanı sıra dizi ve filmlerde seslendirme sanatçılığı yapan Dilara Tor, bir AVM'de cep telefonu çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

CEP TELEFONUNU ALDI

Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye giden Dilara Tor,iddiaya göre X-Ray cihazından geçerken Taygun A. isimli bir kişinin cep telefonunu aldı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sabah Gazetesi'ın haberine göre; Birkaç dakika sonra telefonunun olmadığını fark eden Taygun A., güvenlik noktasına gitti. Güvenlik kameralarını izlediğinde, bir kadının telefonunu aldığını gördü. Cep telefonunu çalındığı gerekçesiyle savcılığa başvuran Taygun A., oyuncudan şikayetçi oldu. Dilara Tor, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi. Oyuncunun 15 yıla kadar hapsi isteniyor.