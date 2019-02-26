Oyuncu Demet Özdemir'in Doğum Gününde Karavanı Güllerle Kaplatıldı

Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman ile başrolü paylaşan Demet Özdemir yeni yaşına girdi.

26 Şubat 1992'de doğan Demet Özdemir'in doğum gününü ilk olarak abisi ve ablası kutladı. Akşam ise yakın arkadaşlarıyla birlikte evinde doğum günü kutlaması yapan genç oyuncu için havai fişek gösterisi yapıldı.

KARAVANINI GÜLLERLE KAPLADILAR

Özdemir, sabah sete geldiğinde ilginç bir sürpriz ile karşılaştı. Karavanının güllerle dolu olduğunu gören genç oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri " Bu güller Can Yaman'dan mı" diye sordu. Konu hakkında açıklama yapmayan Özdemir'in videosuna kırmızı kalp koyması da dikkatlerden kaçmadı.

"BİR KIZ KARDEŞİ OLMALI İNSANIN"

Öte yandan birçok ünlü isim Özdemir'in doğum gününü kutladı. Bir dönem aynı dizide abla kardeşi oynayan Fatma Toptaş da Instagram hesabından Özdemir'le olan fotoğrafı "Bir kız kardeşi olmalı insanın bu hayatta. Sizi anlayan ve gerçekten seven, Küsmek nedir bilmediğiniz, dost kalmayı başardığınız, saatlerce hiç bıkmadan sohbet edebildiğiniz, gözünüzden yaş gelinceye kadar güldüğünüz. Bir kız kardeşi olmalı insanın. Size ayna olmayı başara bilen, her düştüğünüzde elini uzatıp "korkma, ben buradayım" deyip kaldıran. Omuzunda ağlayıp gözyaşınızı silen, bir kız kardeşi olmalı insanın. Aynı anne babadan doğmasanız da aynı kanı taşımasanız da… Taşıyan bir ortak canınız vardır belki de... İyi ki doğdun canım." notuyla paylaştı.