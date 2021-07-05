Oyuncu Çiğdem Tunç'tan çok konuşulacak itiraf: Hatrı sayılır insanlar onlarla birlikte olmamı istedi

Sinema oyuncusu Çiğdem Tunç, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Yaşadığı zor günlerden ve kariyerinin en parlak dönemlerinden bahseden Tunç, iş hayatı hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta sinema oyuncusu Çiğdem Tunç oldu. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını cevaplayan oyuncu, aile yaşantısından Mehmet Ali Erbil'le olan yakınlığına kadar birçok konudan bahsetti.

Çiğdem Tunç, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Babanı nasıl kaybettin?", "Annenin canına kıymasını sen mi engelledin?", "Aşktaki kriterlerin neler?", "Bu sektörde kadın olarak sınandın mı?" ve "Ahlaksız teklif aldın mı?" sorularına da cevap verdi.