Oyuncu Çiğdem Tunç'tan çok konuşulacak itiraf: Hatrı sayılır insanlar onlarla birlikte olmamı istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Çiğdem Tunç'tan çok konuşulacak itiraf: Hatrı sayılır insanlar onlarla birlikte olmamı istedi

Oyuncu Çiğdem Tunç'tan çok konuşulacak itiraf: Hatrı sayılır insanlar onlarla birlikte olmamı istedi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sinema oyuncusu Çiğdem Tunç, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Yaşadığı zor günlerden ve kariyerinin en parlak dönemlerinden bahseden Tunç, iş hayatı hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta sinema oyuncusu Çiğdem Tunç oldu. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını cevaplayan oyuncu, aile yaşantısından Mehmet Ali Erbil'le olan yakınlığına kadar birçok konudan bahsetti.

Çiğdem Tunç, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Babanı nasıl kaybettin?", "Annenin canına kıymasını sen mi engelledin?", "Aşktaki kriterlerin neler?", "Bu sektörde kadın olarak sınandın mı?" ve "Ahlaksız teklif aldın mı?" sorularına da cevap verdi.

Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Seray Kaya Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Metin Oktay Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Çiğdem Tunç'tan çok konuşulacak itiraf: Hatrı sayılır insanlar onlarla birlikte olmamı istedi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:26:26. #1.15#

title