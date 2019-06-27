Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı

Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı

Üç yıl önce rol aldıkları dizide tanışan ve nikah masasına oturan Ezgi Eyüboğlu-Kaan Yıldırım çifti, ortak aldıkları karar doğrultusunda dün, anlaşmalı olarak boşandı.

Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı

Yaşadıkları güzel birlikteliği evliliğe taşıyan ve aşk dolu pozlarıyla kendilerine hayran bırakan Ezgi Eyüboğlu-Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Çift, dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

"BUNDAN SONRA DOSTANE DEVAM EDECEKLER"

14 Mayıs 2016'da nikâh masasına oturan oyuncu çift, Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Boşanma sonrası basın açıklaması yapan çiftin açıklaması şöyleydi: "Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir."

DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi, 2013'te birlikte rol aldıkları "Ulan İstanbul" dizisinin setinde başlamıştı.

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