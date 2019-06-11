Oyuncu Ceren Erginsoy'un eşi ve kızı saldırıya uğradı

Oyuncu Ceren Erginsoy,Caddebostan sahilinde bisiklet yolu üzerinde piknik yapanları uyaran eşi ve kızının darp edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Mobeselerin çalışmadığı belirtilirken olay anını bir vatandaş telefonuyla görüntüledi.

"ŞİDDETE MARUZ KALDILAR"

Erginsoy twitter hesabı üzerinden, "Eşim Erdem Özcan ve kızım Kumsal bisiklet yolunda giderken, bisiklet yolunda ısrarla duran piknikçileri uyardılar. Ama ciddi olarak şiddete maruz kaldılar. Neyse ki belediye çalışanları ve 112 yetişti yardıma. Durumla ilgili videolar veya şahitler varsa ulaşabilir mi? Çünkü mobese çalışmıyormuş" dedi.

"MOBESE KAMERALARI ÇALIŞMIYOR"

Erdem Özcan da olaya şahit olanlara çağrıda bulunarak "Maalesef elimizdeki cep telefonu görüntülerinden saldırganların kimlik tespiti yapılamıyor. Civardaki mobese kameraları da çalışmıyormuş. Başka görüntü alanlar varsa bizimle irtibata geçerlerse sevinirim. Teşekkürler." paylaşımını yaptı.

OYUNCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olaya, Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak başta olmak üzere birçok oyuncu tepki gösterdi.