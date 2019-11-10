Oyuncu Can Yaman'dan doğum gününe özel bacak şov

Oyuncu Can Yaman'dan doğum gününe özel bacak şov

Erkenci Kuş'un sevilen oyuncusu Can Yaman doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Yaman, yaptığı bacak hareketiyle ne kadar esnek olduğunu gösterdi.

10.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:30
Oyuncu Can Yaman'dan doğum gününe özel bacak şov

Son dönemde yer aldığı projelerle akranların aranan ismi haline gelen yakışıklı oyuncu , Erkenci Kuş dizisiyle ününü ülke sınırlarına taşımış gittiği her yerde kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Hayran kitlesini gün geçtikçe daha da arttıran Yaman, doğum günü vesilesiyle takipçileriyle bir yeteneğini daha paylaştı.

BACAK AÇMA ÇALIŞMASI YAPTI

Hayatında sporun önemli yer tuttuğu ünlü oyuncu, salonunda bacak açma çalışması yaptı. Atletik vücudunu hiç zorlanmadan kullanan oyuncu, bir süre bu şekilde kalarak meydan okudu.

"YENİ YAŞIM BENİ ESNEKLEŞTİRDİ"

Yaman, adeta bacak şov yaptığı videosuna "Yeni yaşım beni esnekleştirdi. Doğumgünü özel şpagatı "notunu düştü. Oyuncunun hayran bıraktığı paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı.

"KUTLAMAYANLARIN DA CANI SAĞ OLSUN"

30 yaşındaki oyuncu kendisine gelen onlarca doğum günü mesajlarına ise "Doğum günümü içtenlikle kutlayan herkese çok teşekkür ederim, kutlamayanların da canı sağ olsun" diyerek teşekkür mesajı yayınladı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.