Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım
Afili Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat veren oyuncu Çağlar Ertuğrul, şu sıralar Türkiye'nin gündeminde olan Kanal İstanbul Projesi ve Yerli Otomobil Projesine itiraz etti.
Türkiye'nin en büyük projelerinden olan ve ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Kanal İstanbul Projesi hakkında, Afili Aşk dizisinin genç oyuncusu Çağlar Ertuğrul'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
PAYLAŞIMI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Türkiye'nin kilitlendiği projeyle ilgili tartışmalar sürerken oyuncu Çağlar Ertuğrul Twitter hesabından "Kanal projesine harcanacak para ülke genelinde yenilenebilir enerjiye harcansa daha iyi olmaz mı mesela? Hem çevreci yatırım olur hem de yabancı enerji kaynaklarına muhtaçlık kalkar" paylaşımını yaptı.
YERLİ OTOMOBİL PROJESİ HAKKINDA DA PAYLAŞIMDA BULUNDU
Ardından yerli otomobil atılımı hakkında da bir paylaşım yapan başarılı oyuncu "Ve yerli otomobil üretmek yerine dünyanın yönünü elektrikli arabalara çevirdiği dönemde sarj istasyonu alt yapısını ve toplu taşımayı geliştirmek daha kalıcı ve çevreci bir proje olur sanki" notunu düştü.
TAKİPÇİLERİNDEN UYARI
Ertuğrul'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ertuğrul'a Twitter kullanıcılarından da yorum geldi. Çoğu kullanıcı oyuncuya bu konular hakkında yorum yapmaması gerektiğini söyledi.
ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?
Dağ film serisi ile tanınan oyuncu Çağlar Ertuğrul Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle büyük beğeni topluyor.
Başarılı oyuncu, 5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi. Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarında tanışan Çağlar Ertuğrul, Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahnelere adım atmış oldu.
2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ" adlı askeri filmde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Çağlar Ertuğrul, bu projenin ardından çok sayıda film ve dizi de yer aldı. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filminde de oynayan genç oyuncu, bir yandan da tiyatro kariyerine devam etti. İlk oynadığı oyun olan Romeolar ve Julietler'den sonra Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da sahneye çıktı.
Film projeleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra dizilerde de boy gösteren Çağlar Ertuğrul Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde yer aldı. 2016 yılında, tanınmasına vesile olan Dağ filminin devamı olan, Dağ II filminde "Oğuz Çağlar" rolünde tekrar karşımıza çıkan Çağlar Ertuğrul, son olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünde oynadı. Genç oyuncunun son yer aldığı film projesi ise 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filmi oldu.
Haber Videosu: Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım
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Bu ülkenin vatandaşı olarak fikrini beyan edebilir . Saygı lütfenCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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böyle bir karşıtlığa dünyada nereye giderseniz rastlayamazsınız, ya artniyet ya cehaletCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Erbakanın da dediği bibi, mesele bu ülkenin şeftali yerine motor üretmek istemesiydi. . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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kanal projesi ne bende hak veriyorum saçmalık bence ama yerli otobil hayır kesinlikle yerli otomobil yapılsın bizim ülkemizin herşeyi yapabilece bilinsin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SALATACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kim karşı çıksa kötü oluyo iktidar dediyse doğrudur deyip geçecen 2023e kadar yapacak hiçbişey yok 2023 ten sonra hepsi bitecek herşey çok güzel olacak inşallahCevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
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istanbul çöple haliç kötü kokuyla yeniden kavuştu, haklısın güzel oluyo8 4 Yayından Kaldır
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adam fikir sunmuş bunu karşı çıkmak olarak değerlendirmek ve yüzeysel düşünmek saçmaCevap Yaz 11 11 Yayından Kaldır
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Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarCevap Yaz 10 10 Yayından Kaldır
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ÇAĞLARCIM SEN YORUM YAPMASSAN ÇOK ÜZÜLÜRDÜK DEĞİLMİ SENİ FİKRİN ÇOK ÖNEMLİ SEN VE SENİ GİBİ DÜŞÜNEN GERİZEKALILAR YÜZÜNDEN YILLARCA BU MEMLEKETTE ÇİVİ ÇAKILMADI SİZLERİ TASMASINI TUTANLAR BÖYLE İSTİYOR bu nasıl bin kanı bozukluk ki her yapılana hayır hayırda hayır eksik olabilir ammaaaaaa her yapılan hayır bunun bir tek tarifi var HAİNLLİKKKKCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır