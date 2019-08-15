Oyuncu Burcu Kıratlı, havuzdaki videosuyla beğeni yağmuruna tutuldu

15.08.2019 10:05

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Mavi ile adını duyuran güzel oyuncu Burcu Kıratlı, Instagram hesabından havuza girdiği anların videosunu yayınladı. Kıratlı'nın videosu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

HAVUZDA ÇEKTİRDİĞİ VİDEOYU YAYINLADI

Sürekli spor yapan ve fit görüntüsüyle her daim dikkatleri üzerine çeken Kıratlı, son olarak Instagram hesabından havuzda bikinisiyle eğlendiği anları yayınladı.

"TELEFONLARIMIZI KENARA BIRAKIYORUZ"

Güzelliğiyle mest eden Kıratlı'nın videosu kısa sürede gündem olunca ilk yorum da şarkıcı eşi Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, videonun altına "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı." dedi.

EVLİLİKLERİNDE KRİZ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz Ocak ayında yurt dışında dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliklerinde kriz çıkmış ve ikili bir sürü ayrı evlerde kalmıştı. Zorlukları aşan çift, yeniden bir araya geldi.