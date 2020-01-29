: Oyuncu Burcu Kıratlı, 500 bin TL dolandırıldı

29.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:31

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde Emrah ile başrol oynayan Burcu Kıratlı, 3 sezonluk diziden kazandığı paranın 500 bin TL'si elinden gitti. Dolandırılan oyuncu, soluğu savcılıkta aldı.

500 BİN TL DOLANDIRILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre: Ponzi Zinciri'ne katılan ve parasını kaptıran isimlerden birisinin de Burcu Kıratlı olduğu ortaya çıktı. 500 bin TL'sini dolandırıcılara kaptıran oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÜNLÜ BASKETBOLCU DA DOLANDIRILMIŞTI

Kendisini dolandıran kişiyi de savcılığa bildiren Burcu Kıratlı, Ponzi'ye üye olup da kandırılan ilk ünlü isim değil. basketbolcu Semih Erden de sisteme 1.3 milyon dolar kaptırmıştı.

PONZİ SİSTENİ NEDİR?

İlk kez Charles Ponzi tarafından 1910 yılında uygulanan hileli bir yatırım şekli olan Ponzi sistemi ya da diğer adıyla 'Saadet Zinciri' sisteme dahil edilen insanların kendi yatırımlarıyla veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi aldı ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yaptı.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat verdi.

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