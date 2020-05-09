Oyuncu Burak Deniz, motosiklet sürücüsüne çarptı

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, aracıyla seyir halindeyken önündeki motorsiklet sürücüsüne çarptı. Can kaybının olmadığı kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi başarılı dizilerde başrol oynayan başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz kaza yaptı.

BURAK'IN EHLİYETİNE EL KONULDU

Gu¨venlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yas¸anmadı. Emniyet gu¨c¸lerinin yaptıgˆı tetkiklerin ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldugˆu bilgisine ulas¸ıldı. Deniz, sagˆlık durumunun iyi oldugˆunu so¨yledi.