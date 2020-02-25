Oyuncu Buğra Gülsoy'un doğum gününde gerginlik! Görüntü almak isteyen muhabire saldırdılar
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Oyuncu Buğra Gülsoy'un doğum gününde gerginlik! Görüntü almak isteyen muhabire saldırdılar

Görüntü almak için oyuncu Buğra Gülsoy'un doğum günü partisinin düzenlendiği mekanın önüne giden Uçankuş TV muhabiri ile oyuncunun arkadaşı Efe Gürsoy arasında tartışma çıktı. Görüntü alınmasını engellemek isteyen Efe Gürsoy, muhabire saldırdı.

25.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:19
Oyuncu Buğra Gülsoy'un doğum gününde gerginlik! Görüntü almak isteyen muhabire saldırdılar

Ünlü oyuncu , önceki akşam yeni yaşını sevdikleriyle kutladı.Ünlü isimlerin akın ettiği doğum gününe katılan oyuncunun arkadaşı Gürsoy ile Uçankuş TV muhabiri arasında arbede yaşandı. Alkolü fazla kaçıran Buğra Gülsoy ise konu hakkında bir açıklama yapmadan mekandan uzaklaştı.

MUHABİRE SALDIRDI

Buğra Gürsoy'un doğum günü partisinden görüntü almak isteyen Uçankuş TV muhabiri ve kameramanı saldırıya uğradı. Gürsoy'u çekmek isteyen basın mensuplarını görünce sebebi bilinmeyen bir şekilde sinirlenen iş adamı Ergün Gürsoy'un yeğeni Efe Gürsoy, önce kameramana sonra da muhabire saldırdı. Direksiyon başındaki muhabirin önüne geçerek aracı durduran Gürsoy, aracın kapısını inen muhabirin göğüs kafesine çarptı. Kavga, çevredeki insanların müdahalesiyle yatıştırıldı

ALKOLÜN ETKİSİYLE KONUŞAMADI

Doğum günü partisinden çıkan oyuncu Buğra Gülsoy ise alkolün etkisiyle cümleleri toparlayamadı. Uçankuş muhabirinin "Efe Gürsoy'u tanıyor musunuz? sorusuna önce 'hayır' sonra da 'evet' cevabını veren Gülsoy, yaşanan kavga için "Böyle bir şeyden haberim yok" diyerek kendisini bekleyen taksiye bindi.


Haber Videosu

: Oyuncu Buğra Gülsoy'un doğum gününde gerginlik! Görüntü almak isteyen muhabire saldırdılar
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