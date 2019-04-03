Oyuncu Billur Kalkavan'dan Pes Dedirten Açıklama: Sevgilimin Çocuk Yapacağı Kadını Ben Seçerim

Oyuncu Billur Kalkavan (56), kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile birlikte Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. İkili, canlı yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Billur Kalkavan, "Buğra ileride çocuk istediğinde onu mutlu edecek kadını ben seçerim" sözleriyle şaşırttı.

"BUĞRA'YI MUTLU EDECEK KADINI EN İYİ BEN SEÇERİM"

Billur Kalkavan, canlı yayınla şunları söyledi: "Buğra'nın annesiyle aramda 10 yaş var. En başından beri çocuk istemedim, Buğra da istemedi. Daha 35 yaşında, belki 40-45 yaşında bana gelip 'Ben bir çocuk istiyorum' diyecek. Onun için Buğra'ya 'Sana beraber seçeriz' diyorum. Buğra'yı çok iyi tanıyorum. Onu mutlu edecek kadını da en iyi ben seçerim."

"TAMAM GENÇ SEVİYORSUN AMA ABARTTIN"

Buğra aradığında hala telefonunu 'Efendim aşkım, buyur' diyerek açıyorum. Biz Buğra ile ilk başladığımızda psikiyatr arkadaşımız bana 'Billur tamam genç seviyorsun, ama bu sefer biraz abarttın' dedi. 'Ben mutluluğuma bakarım, 3 gün mutlu ediyorsa 3 gün yaşarım' dedim. Şimdi 10 yıl bitti. Hiç yaşamamaktan ise 3 gün yaşarım ama yaşarım!"

"BUĞRA'DAN HARÇLIK ALIYORUM"

Biz işe giden tipler değiliz, onun evde çalışma odası var. Ben televizyon izlerim, o içeride çalışır. Para biriktirmem. Buğra'dan harçlık alıyorum. Çünkü bana 1000 lira da verse, 5 dakikada bitiririm. Biz aldatmayız, birbirimize anlatırız. Buğra bir gün beni aldatırsa bunu gelir ilk bana anlatır."

"GÖZÜM HİÇ DIŞARIDA OLMADI"

Buğra Bahadırlı ise şu açıklamaları yaptı:

"Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir ilişki yaşıyorum. Biz 'Merhaba' dediğimiz günden beri aynı evdeyiz. Billur'dan kavga etmeyi öğreniyorum. "Billur çok değişti. İlişkiler beslenme üzerine kurulu bence. Birbirimizi değiştirebiliyoruz. Ne ben 10 sene önceki Buğra'yım, ne de o 10 sene önceki Billur. "Ben hala aşığım. Tuhaf geliyor ama karakterim itibarıyla gözüm dışarıda hiç olmadı."

"YAN YANA NASIL DURUYORSUNUZ"

"Kafanda aldatma fikri varsa, ne mesafeye ihtiyacın var ne de başka bir şeye. İki yalanla kendine o ortamı yaratırsın. Güven olduğu zaman işte ilişkiler bizimki gibi 10 yıl sürüyor. Ben kimseyi ilişkime karıştırmam. Anneme Billur'u söylediğimde, ilk sorusu 'Yan yana nasıl duruyorsunuz' oldu.

Tanıştığımızda 25 yaşındaydım. O zaman daha yaşlıydım, ondan gençleşmeyi öğreniyorum. Bizim ilişkimizin genci Billur. Tutumludur, israfçı değildir. Billur çok para harcar, ama boşa harcamaz."