Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek

Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek

Başarılı oyuncu Billur Kalkavan, katıldığı canlı yayında çocuk özleminin olmadığını hatta çocuğun bir bela olduğunu söyleyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı.

16.08.2019 12:34
Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek

Oyuncu Billur Kalkavan Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Oyuncu Cansu Dere'nin "Çocuk özlemim yok" sözleri üzerine konuşan Kalkavan, çocuğun bir bela olduğunu söyledi.

"ÇOCUK BENİM İÇİN HAYATINA BELA SOKMAK"

56 yaşındaki Billur Kalkavan, sunucuların 'Senin çocuk özlemin var mı?' sorusu üzerine şunları söyledi: "Çocuk özlemim hiçbir zaman olmadı. Zaten özleyen doğurur. Bir de doğuranların çocuklarını Allah bağışlasın, annelik müthiş bir duygu. Benim için hayatına bir bela sokmak gibi bir şey. Çocuk çok zor iş. Ben kaç yaşına geldim hala annemin başına belayım. Demek ki benimki de benim başıma bela olacak. Günümüzde nasıl büyüttüğünde çok önemli biz bahçeli evlerde rahat büyüdük. Şimdi çocuklar kopuk olduğu için ellerinde tabletlerle yaşıyorlar. "

Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek
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YORUMLAR (8)

  • ADINIZI YAZIN:
    senin o bela dediğine sahip olmak isteyen dünya kadar insan var. bu söylem hadsizlikten başka bişey değil !!!
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  • DR:
    Kadın hakkı çocuk demek bela sorun hayatı maf etmek aynı evlilik gibi uzak durun yüz çocuk dan iki iyi çocuk olacak diye riske girmeye değmez aynı karpuz gibi baktığın zaman iyi kestigin zaman kabak yada berbat tati var onun icin karpuz almıyorum artık evlilik ve çocuk da aynı hiç riske girmeye değmez uzak durun bu konu da kadın tam haklı
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  • BAKİRE MERYEM:
    Böyle bir dünya''ya IQ''su 130''dan yukarı olan Gözlem Yapabilen İnançlı Dürüst insanların Çocuk getirmeyi düşünmesi mümkün değil. Dünya''da yaşadıklarınıza bakın ve ben ne güzellik yaşadım ki başka varlıklar da o güzellikleri yaşasın diye dünyaya gelmelerini sağlayayım diye düşünün. Çocukları dilendirmek için toplayan insanlar Alternatif Emeklilik olarak görüyorlar Torun ve Çocuk sahibi olmayı. Yaşlanınca onlara yardımları dokunacak ya o yüzden tavşanlar gibi ürüyorlar. Hele bir de suriyeliysen
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  • ARZU:
    Hiıimmmm demek bela olarak görüyor. İlginç. Bence bela değil. Kendi özgürlüğünü engellememek adına istemeyisini bela olarak adlandırmak mantıklı gelmiyor.
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  • CUMA GÜNÜ HÜRMETİNE:
    Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere nasip etsin hayırlıve sağlıklı birer ikişer evlat amin amin amin
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  • MERVE:
    AMİN KARDEŞİM. İSTEYENE İSTEDİĞİ ZAMAN NASİP ETSİN.
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  • MERVE:
    ''Ben kaç yaşına geldim hala annemin başına belayım. Demek ki benimki de benim başıma bela olacak''. Bu nasıl bir düşünce tarzı Allah biliyoda vermiyor zaten. Bela diyo bide melek diyeceksin melek evin neşesi bereketidir bebek
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