Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek

16.08.2019 12:34

Oyuncu Billur Kalkavan Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Oyuncu Cansu Dere'nin "Çocuk özlemim yok" sözleri üzerine konuşan Kalkavan, çocuğun bir bela olduğunu söyledi.

"ÇOCUK BENİM İÇİN HAYATINA BELA SOKMAK"

56 yaşındaki Billur Kalkavan, sunucuların 'Senin çocuk özlemin var mı?' sorusu üzerine şunları söyledi: "Çocuk özlemim hiçbir zaman olmadı. Zaten özleyen doğurur. Bir de doğuranların çocuklarını Allah bağışlasın, annelik müthiş bir duygu. Benim için hayatına bir bela sokmak gibi bir şey. Çocuk çok zor iş. Ben kaç yaşına geldim hala annemin başına belayım. Demek ki benimki de benim başıma bela olacak. Günümüzde nasıl büyüttüğünde çok önemli biz bahçeli evlerde rahat büyüdük. Şimdi çocuklar kopuk olduğu için ellerinde tabletlerle yaşıyorlar. "