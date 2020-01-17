Oyuncu Berrak Tüzünataç, "Estetiğin var mı?" sorusuna göğüslerini göstererek cevap verdi
İbrahim Selim'in programına konuk olan oyuncu Berrak Tüzünataç, estetik ile ilgili soruya, göğüslerini göstererek "İki tane var. Bana kadar" cevabını verdi.
Başrolünü oynadığı Biz Böyleyiz filminin vizyona girmesiyle büyük heyecan yaşayan oyuncu Berrak Tüzünataç, oyuncu İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Tüzünataç, estetikle ilgili soru hakkında da konuştu.
"VELEV Kİ EVDE ÇIPLAK GEZİYORUM"
İbrahim Selim'in sorularını tüm samimiyetiyle cevaplayan Berrak Tüzünataç, 'Hakkında çıkan en garip haber neydi?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi güldürdü. Bir dönem evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerinin çıktığını söyleyen güzel oyuncu, konuyla ilgili şöyle dedi: "Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok."
ESTETİK SORUSUNA CEVAP VERDİ
Programın devamında İbrahim Selim'in "Kendini ne kadar güzel buluyorsun?" sorusuna "10 üzerinden 8 derim" yanıtını veren Tüzünataç, "Hiç estetiğin var mı?" diye sorulunca da göğüslerini göstererek "İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca" dedi.
Haber Videosu: Oyuncu Berrak Tüzünataç, 'Estetiğin var mı?' sorusuna göğüslerini göstererek cevap verdi
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at gibi avrat maşallahCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kim ölmüş ne olmuş vah vah.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bizzat kontrol ettim. Yüzde yüz doğal mamül.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Ne dediğini bilmeden saçmalamış. Aga nugu dese aynı anlama gelir.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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türkiyede gezi olaylarını başlatan şia irandır ; kimse gerçeği örtmeye kalkmasın : o dönem ülkede açılım süreci vardı bu direk açılım sürecine karşı eylemler dizisiydiCevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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İÇ SES, tuttum seni . . . Son soru işaretine kadar katılıyorum .3 1 Yayından Kaldır
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Kötü olan ne varsa gerçekleşmesine rağmen hükümetin la yüsel keyfe yeşa hallerle daima daha sert halka dönebilmesi şaşırtıcı değil mi ? Maaşı alan onlar ama suç hep başkalarında, yetki onlarda sorunu yaratan ve çözülsün istemeyenler de hep başkaları, bu tuhaf değil mi ? Garipsemiyor musun ?4 2 Yayından Kaldır
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ne kadar çirkinCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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En azından kadın dürüstCevap Yaz 9 Yayından Kaldır