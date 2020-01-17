: Oyuncu Berrak Tüzünataç, 'Estetiğin var mı?' sorusuna göğüslerini göstererek cevap verdi

17.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:03

Başrolünü oynadığı Biz Böyleyiz filminin vizyona girmesiyle büyük heyecan yaşayan oyuncu Berrak Tüzünataç, oyuncu İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Tüzünataç, estetikle ilgili soru hakkında da konuştu.

"VELEV Kİ EVDE ÇIPLAK GEZİYORUM"

İbrahim Selim'in sorularını tüm samimiyetiyle cevaplayan Berrak Tüzünataç, 'Hakkında çıkan en garip haber neydi?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi güldürdü. Bir dönem evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerinin çıktığını söyleyen güzel oyuncu, konuyla ilgili şöyle dedi: "Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok."

ESTETİK SORUSUNA CEVAP VERDİ

Programın devamında İbrahim Selim'in "Kendini ne kadar güzel buluyorsun?" sorusuna "10 üzerinden 8 derim" yanıtını veren Tüzünataç, "Hiç estetiğin var mı?" diye sorulunca da göğüslerini göstererek "İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca" dedi.

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