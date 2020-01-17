Oyuncu Berrak Tüzünataç, "Estetiğin var mı?" sorusuna göğüslerini göstererek cevap verdi
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Oyuncu Berrak Tüzünataç, "Estetiğin var mı?" sorusuna göğüslerini göstererek cevap verdi

İbrahim Selim'in programına konuk olan oyuncu Berrak Tüzünataç, estetik ile ilgili soruya, göğüslerini göstererek "İki tane var. Bana kadar" cevabını verdi.

17.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:03

Başrolünü oynadığı Biz Böyleyiz filminin vizyona girmesiyle büyük heyecan yaşayan oyuncu , oyuncu 'in programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Tüzünataç, estetikle ilgili soru hakkında da konuştu.

"VELEV Kİ EVDE ÇIPLAK GEZİYORUM"

İbrahim Selim'in sorularını tüm samimiyetiyle cevaplayan Berrak Tüzünataç, 'Hakkında çıkan en garip neydi?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi güldürdü. Bir dönem evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerinin çıktığını söyleyen güzel oyuncu, konuyla ilgili şöyle dedi: "Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok."

ESTETİK SORUSUNA CEVAP VERDİ

Programın devamında İbrahim Selim'in "Kendini ne kadar güzel buluyorsun?" sorusuna "10 üzerinden 8 derim" yanıtını veren Tüzünataç, "Hiç estetiğin var mı?" diye sorulunca da göğüslerini göstererek "İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca" dedi.


Haber Videosu

: Oyuncu Berrak Tüzünataç, 'Estetiğin var mı?' sorusuna göğüslerini göstererek cevap verdi
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HABER YORUMLARI (9)

  • SONUÇTA TESLİM ALDILAR, OLAN BUDUR:
    türkiyede gezi olaylarını başlatan şia irandır ; kimse gerçeği örtmeye kalkmasın : o dönem ülkede açılım süreci vardı bu direk açılım sürecine karşı eylemler dizisiydi
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  • ÇUKUROVALI:
    İÇ SES, tuttum seni . . . Son soru işaretine kadar katılıyorum .
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  • İÇ SES:
    Kötü olan ne varsa gerçekleşmesine rağmen hükümetin la yüsel keyfe yeşa hallerle daima daha sert halka dönebilmesi şaşırtıcı değil mi ? Maaşı alan onlar ama suç hep başkalarında, yetki onlarda sorunu yaratan ve çözülsün istemeyenler de hep başkaları, bu tuhaf değil mi ? Garipsemiyor musun ?
    4 2 Yayından Kaldır
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