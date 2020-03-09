Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu Bergüzar Korel, dün ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Han adını verdi.

11 yıl önce sette tanıştığı meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan ve bir oğlu olan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu.

OĞLUNA HAN ADINI VERDİLER

Dün hastaneye kaldırılan Bergüzar Korel, akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine "Han" adını verdi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumu da iyi.

İLK BEBEKLERİ 2010 YILINDA DOĞDU

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti.

"İÇİMDE HAREKET ETTİĞİ HER ANIN TADINI ÇIKARIYORUM"

Son röportajında hamilelik sürecinden bahseden Bergüzar Korel, "Doyamadım hamileliğe. Bu süreç benim için biraz hızlı geçti. İlk hamileliğimde son derece sabırsızdım, bir an önce ona kavuşacağım günü hayal ediyordum. Bundaysa her günün, içimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum. Bazen diyorum ki biraz daha kalsın içimde. Çünkü hareketleri karnımın şeklini bile değiştirecek kadar zorlarken bu mucizeyi izlemek beni çok duygulandırıyor. O an sadece ben ve o var. Sanki içerideyken onu tüm kötülüklerden koruyorum gibi geliyor" demişti.