Oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından Netflix ile yaptığı yeni projesini duyurdu
Atiye dizisindeki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu Beren Saat, Netflix için yeni bir projeye imza attı. Saat, Netflix yapımı bir belgeselle anlaştı.
Netflix'in ikinci orijinal Türk yapımı Atiye'de İstanbullu bir ressamı canlandıran oyuncu Beren Saat'in dizisi ilk sezonuyla kısa sürede en çok izlenen dizilerden biri oldu. Buradaki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Saat, bu sefer de Netflix'in bir belgesel projesi ile hayranlarıyla buluştu.
BEREN YENİ PROJESİNİ DUYURDU
Sosyal medya hesabından yeni projesini duyuran Beren Saat, Netflix yapımı bir belgeselle anlaştı. "Dünya'da Gece - Night on Earth Netflix Belgeseli" notuyla bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu, belgeselde seslendirme yapıyor.
SEVİŞME SAHNELERİ OLAY OLMUŞTU
Atiye dizisinde muhteşem oyunculuğunun yanı sıra sevişme sahneleriyle de günlerce konuşulan Beren Saat, söz konusu sahneler için "Başka bir ülkede de bir sanatçının erotik bir müzik videosu çıkıyorsa diğerlerine göre daha çok izleniyor. Ama bir yandan da düşünüyorum ki ülke olarak ergenlik dönemini aşıp daha olgun bir şekilde hayatımızı yaşamaya başlamalıyız. 'Atiye'de altı çizilecek acayip sahneler çok yok. Sanatla, tarihle, insanların kendi güçleriyle ilgili bir iş bu" demişti.
Haber Videosu: Oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından Netflix ile yaptığı yeni projesini duyurdu
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Atiye dizisi güzel, ama baş kadın oyuncusu çok beceriksizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunu kim seyrediyo ya :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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atiyesi matiyesi bunlar hep kaçamak bahanesi benceye, nasıl yapmacık rol bu yaa inanmıyorum, temas varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Atiye''nin 2. sezonu ne zaman olacak acaba? Ya da olacak mı ?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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onun yerine 18 filmler ilk buyuk adim atacak bekle geliyor onun icin tv basin da bekle3 1 Yayından Kaldır
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Tabiki olur ama çekimlerine başlanmadı sanırım. Keşke çabucak çıksa tadı kaçmadan. .1 3 Yayından Kaldır