Show TV ekranlarında yayınlanıp final yapan İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bensu Soral, ev haliyle takipçilerini büyüledi.

"EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Instagram'da 3,3 milyon kişi tarafından takip edilen güzel oyuncu Bensu Soral, son fotoğrafıyla takipçilerini mest etti. Ev haliyle poz verdiği anın fotoğrafını paylaşan Soral, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Soral'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Sizi artık ekranlarda görmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

"DOĞAL HALİNİZ DAHA GÜZEL"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan güzel oyuncu ev halini paylaştığı fotoğrafına, "Makyajsız, ojesiz, dağınık... Genelde böyleyim!" notunu ekledi. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Soral'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be gerçekten çok güzelsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Doğal haliniz makyajlı halinizden daha güzel." yorumunu yaptı.