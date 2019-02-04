Oyuncu Aytaç Arman'ın Eşinden Yoğun Bakımda Haberlerine Tepki

Yeşilçam oyuncusu Aytaç Arman'ın İstanbul Onkoloji Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Usta oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gördüğü ancak bunu hayranlarını üzmemek adına herkesten sakladığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde tedavisi devam eden oyuncunun durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı söylenmişti. Arman'ın eşinden oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

EŞİNDEN YALANLAMA GELDİ

Sanatçının eşi Radife Baltaoğlu, yaptığı açıklamada, Aytaç Arman'ın yoğun bakımda olmadığını söyledi.

"TEDAVİ OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR"

Bu yönde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Baltaoğlu, eşinin tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini dile getirdi.

Kaynak: AA