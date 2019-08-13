Oyuncu Anıl Altan'ın, eşi Pelin Akil'in çenesinden öptüğü karesine beğeni yağdı

13.08.2019 12:26

Oyuncu Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinin ilk çocukları Lina ve Alin 3 ay önce dünyaya geldi. İkizlerini ve aile yaşantısını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü çiftten baş başa romantik bir bayram paylaşımı geldi.

"ÇENENİ ÇOK SEVİYORUM"

Havuz keyfi yapan sevimli çiftten Anıl Altan, eşi Pelin Akil'in çenesinden öptüğü pozunu Instagram hesabından paylaştı. Altan, "Seni gördüğümde söylemiştim çeneni ne çok sevdiğimi" notunu düştü.

PELİN AKİL DE BURNUNU ÖPTÜ

Pelin Akil'in ise aynı karede eşinin burnunu öptüğü dikkatlerden kaçmadı. Romantik ikilinin bu paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.