Oyuncu Ahmet Kural yeni sevgilisiyle görüntülendi

Oyuncu Ahmet Kural yeni sevgilisiyle görüntülendi

Önceki gün yeni aşkı Hazer Amani ile fotoğrafı ortaya çıkan Sıla'nın ardından Ahmet Kural da dün akşam yeni sevgilisiyle samimi şekilde görüntülendi.

08.08.2019 10:47
Oyuncu Ahmet Kural yeni sevgilisiyle görüntülendi

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz sene Kasım ayında Çağlayan Adliyesi'ne giderek şiddet gerekçesiyle Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf eden ve dün birlikte ilk fotoğrafları ortaya çıkan Sıla'dan sonra Ahmet Kural da sevgilisiyle görüntülendi.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

HaberTürk'te yer alan habere göre; Ahmet Kural, geçtiğimiz akşam Kadıköy'de yeni sevgilisiyle görüntülendi. Çift, patlayan flaşlardan dolayı şaşkınlığını gizleyemedi. İkili, muhabirlerin sorularına teşekkür edip hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Yeni aşıkların keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

HAZER'LE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmiş ve çiftin dün yeni fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Diğer
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YORUMLAR (5)

  • ELİFFFF:
    sılanın görüntüleri çıktıktan birgün sonra sevgilisiyle poz vermesi de ne bileyim biraz şow bence
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  • BURAK:
    Şu Ünlü camiyasının (insanlarına) hastayım ya bu nasıl bi genişliktir sizde olmasanız bizi kim güldürücek. . (Soytarı. . :D)
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  • QUARESMA:
    mazbut hanım hanım bir insana benziyor yeni arkadaşı. umarım göründüğü gibi bir insandır. abuk subuk ünlülere benzemiyor hanımefendi
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