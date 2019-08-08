Oyuncu Ahmet Kural yeni sevgilisiyle görüntülendi

08.08.2019 10:47

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz sene Kasım ayında Çağlayan Adliyesi'ne giderek şiddet gerekçesiyle Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf eden ve dün birlikte ilk fotoğrafları ortaya çıkan Sıla'dan sonra Ahmet Kural da sevgilisiyle görüntülendi.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

HaberTürk'te yer alan habere göre; Ahmet Kural, geçtiğimiz akşam Kadıköy'de yeni sevgilisiyle görüntülendi. Çift, patlayan flaşlardan dolayı şaşkınlığını gizleyemedi. İkili, muhabirlerin sorularına teşekkür edip hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Yeni aşıkların keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

HAZER'LE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmiş ve çiftin dün yeni fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Diğer