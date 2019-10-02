Oyun oynadığı sırada şarjda olan telefonuyla uyuya kalınca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

02.10.2019 19:01

Oyun bağımlılığı artık kontrol edilemez seviyelere ulaştı. Tayland'ın Chonburi, şehrinde yaşayan 25 yaşındaki oyun bağımlısı Watchareeporn Mo-in, telefonu şarja takılı halde oyun oynadığı sırada uyuya kalınca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ertesi sabah evi temizlemek için eve gelen 57 yaşındaki halası Watchareeporn Mo-in, yeğenin hareket etmediğini ve vücdunun büyük bölümünün morardığını görünce evin elektriğini kesip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen sağlık ekipleri,başucunda birden fazla telefon bulunan Sastra 'nın prize takılı olan telefondan dolayı akıma kapılarak hayatını kaybettiğini söylediler. Hala Watchareeporn, yeğenin oyun bağımlısı olduğunu ve çoğu gece telefonları prizdeyken uykuya daldığını söyledi.

Hayatını kaybeden Sastra'nın cesedi otosiye kaldırılırken, polis, olayda cinayet şüphesi ve bulgu olmadığını bundan dolayı her hangi bir soruşturmanın açılamdığını söylediler.

Bu hafta içinde kazakistan'da yaşayan 14 yaşındaki kız Alua Asetkyzy Abzalbek, şarda olan telefonunu yastığın altına koyuncatelefon patlamış ve genç kızın ölümüen sebep olmuştu.