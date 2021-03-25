Oxygen Esports Ömer Deniz 'Ging' Gülbay'ı kadrosuna kattı!

Dünya birincisi 'Ging' Oxygen Esports'ta

Oxygen Esports TFT dünya sıralamasında birinci sırada yer alan 'Ging'i kadrosuna kattığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncu bundan böyle için mücadele edecek. Ömer Deniz'in geçmiş başarı sıralamaları:

Set 1: Rank 2 (EUW)

Set 2: Rank 1 (TR)

Set 3: Rank 1 (TR)

Set 3.5: 2x Challenger EUW

Set 4: Rank 1 (TR)

Set 4.5: Rank 1 (TR) — Rank 1 (EUW)

Ömer Deniz 'Ging'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor, gösterdiği istikrarın devamını sağlamasını umuyoruz.

Oyuncunun Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros