Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, araçlardan biri olay yerinden kaçtı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, araçlardan biri olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Aykut Özbay idaresindeki 27 B 7599 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil Cumhuriyet Mahallesi Körler Derneği yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Gizem Özbay isimli kişi yaralanırken, sürücüsü tespit edilemeyen diğer otomobil ise olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı Özbay, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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