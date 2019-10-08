Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

08.10.2019 12:19

Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken köpek acı içerisinde koşarak kaçtı. Şahsın uyuyan köpeği aracıyla ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEK KURTARILAMADI

Geçtiğimiz gün Ümraniye'de meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan sürücü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek ezilmesine sebep oldu. Aracın altında ezilerek sürüklenen köpek daha sonra can havliyle koşarak kaçtı. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mahalleli tarafından veterinere götürülen köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

İşte köpeğin ezildiği anlar;

Kaynak: İHA