Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Ümraniye'de otomobiliyle seyir halinde giden sürücü yolda uyuyan köpeğin üstünden geçti. Göz göre göre köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

08.10.2019 12:19
Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken köpek acı içerisinde koşarak kaçtı. Şahsın uyuyan köpeği aracıyla ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEK KURTARILAMADI

Geçtiğimiz gün Ümraniye'de meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan sürücü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek ezilmesine sebep oldu. Aracın altında ezilerek sürüklenen köpek daha sonra can havliyle koşarak kaçtı. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mahalleli tarafından veterinere götürülen köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

İşte köpeğin ezildiği anlar;

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (9)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.