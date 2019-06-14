Otomobilin çarptığı yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi olduğu öğrenildi
Beşiktaş'ta, yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu can veren yaşlı adamın, BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi. 74 yaşındaki Baysal ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OTOMOBİL ÇARPAN TALİHSİZ ADAM ABDULLAH BAYSAL
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama otomobil çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi.
KURTARILAMADI
74 yaşındaki Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baysal'a çarpan sürücünün isminin Adnan A. olduğu tespit edildi.
Kaynak: İHA
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