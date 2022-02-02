Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı

SAMSUN'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Yıldırım (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, AFAD kavşağında otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Yıldırım, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yıldırım'a pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.