3 bin canlı kurbağa ile otomobilde yakalandılar: 5 gözaltı
Adıyaman'da, avladıkları 3 bin canlı kurbağa ile otomobilde yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada kaçak olarak avlanan 3 bin canlı kurbağa ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
3 BİN CANLI KURBAĞA ELE GEÇİRİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman- Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında şüpheli araç ve şahıslara yönelik uygulama noktası oluşturuldu. Jandarma durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde yaptığı aramada çuvallar içerisinde kaçak olarak avlanan 3 bin canlı kurbağa ele geçirdi.
DOĞAYA BIRAKILDILAR
Ele geçirilen kurbağalar Gerger İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken araçta bulunan İ. İ., A. Y., V. İ., H. İ. ve S. İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kurbağaların ise doğaya bırakıldığı öğrenildi.
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biz kurba kertenkele tosbaa yeriz fark etmez abi, araştırmalarda kullanıyoz elektrik şırıngaynan su falan falan veriyoz ölen olursa hemen yiyoz ziyan olmasın abiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Makamını kullanan polis savcı memur hakim vekil bakan her ne kademede olursa olsun haksızlık yapıyor sa Allah belasını versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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insanlardan ne beklenirki. yemeyenler olmasa kurbağaları yakalamazlar. insanlar o kadar değiştiki çok yazık bazı ülkelerde insanlar ve çocuklar aclıktan ölürken bazı insanlarda yedikleriyle dil damaklarıyla yetinmiyorlar. olanlar hayvanlara oluyor kurbağada olsa oda bir can taşıyor. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne midesiz insanlar var yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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netcen kurbağayı leeeen?? Kurbağa bacağımı satacanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır