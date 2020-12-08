Otomobil takla attı; sürücü imam ağır yaralandı

IĞDIR'da yaklaşık 70 metre boyunca taklalar atarak araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü köy imamı Vefa Avrasi (30) ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Korhan Yaylası mevkiinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden görev yaptığı Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyüne gitmek için yola çıkan imam Vefa Avrasi yönetimindeki 61 BJ 776 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol dışına çıktı. Otomobil, yaklaşık 70 metre boyunca taklalar atarak araziye yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yıldır imamlık yapan Avrasi, hurdaya dönen araçtan çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Avrasi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ