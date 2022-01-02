Otomobil, kırmız ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 2 yaralı

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Siteler mahallesinden Mimar Sinan Bulvarı istikametine giden Kemal Çetin'in kullandığı 16 U 9163 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Alican Çimen idaresindeki 16 CYM 47 plakalı VIP minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Engin Kaya otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol ise hasarlı araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.