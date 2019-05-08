Otomobil ile İşleri Taşıyan Minibüs Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var
Gaziantep'te fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te, otomobil ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
KAZADA 14 KİŞİ YARALANDI
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Adıyaman karayolun üzerindeki Ortadoğu Fuar Merkezi kavşağında meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan Şeyhmus Şahin yönetimindeki 06 FG 9147 plakalı servis minibüsü, Mustafa Öztürk'ün kullandığı 27 VN 252 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekilmesiyle ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Her gün bir iki trafik kazasi. Yahu sağ ayağinizda şizo-fren mi var? Anlayamadik gitti.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır