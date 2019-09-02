Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Ölenlerin aynı aileden anne ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

02.09.2019 00:29
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ

Kazada Ayşe Aksu (35) ile çocukları Zeliha Aksu (12) ve Mustafa Baki Aksu (7) hayatını kaybederken, sürücü Muhammet Bayrak (38), Ahmet Aksu (34) Emine Aksu (32), Veli Aksu (15) ve İsmail Aksu (38) yaralandı.

Ailenin, Karamanlı'daki hacdan dönen yakınlarını ziyaret ettikleri ve kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
Kaynak: DHA
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