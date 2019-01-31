Otomobil Çocuğa Böyle Çarptı

İstanbul Eyüpsultan'da ekmek almak için fırına gittiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuğa, alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen genç bir sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, yarıyıl tatile nedeniyle Esenetepe'de oturan dayısını ziyarete geldi. Geceyi dayısını evinde geçiren çocuk, sabah ekmek almak üzere dışarı çıktı. Binadan çıktıktan sonra caddeye gelen çocuk, yolun karşısındaki fırına geçmek istedi. Bu sırada içerisinde sürücüyle birlikte 4 gencin olduğu öğrenilen otomobil, yola adım atan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak defalarca takla atan çocuk, park halindeki bir taksiye çarparak yere düştü. Kaza sonucunda çocuk ağır bir şekilde yaralanırken, otomobili kullanan sürücü ise frene bile basmadan kaçarak kayıplara karıştı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AMELİYATA ALINAN ÇOCUK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI Kaza sonrası ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavisi yapılan çocuğun daha sonra devlet hastanesine sevk edildiği ve beli ile bacaklarının kırıldığı için ameliyata alındığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuğun tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

"SÜRÜCÜ HİÇ DURMADAN KAÇTI, BU NASIL BİR ŞEY?" Kazayı gören Kürşat Alparslan Turan, "Arkadaş yolun karşısından geliyor. Kendisi burada misafirmiş ve ekmek almaya geliyormuş. 16 yaşındaki bir çocuk kendisi, daha karşıya geçemeden oldu. Araç çok sür'atliydi çocuğa vurdu. Aşağıdaki markete kadar havada uçtu. Çocuğa bir baktık, beli ve bacakları kırılmıştı. Araç hiç durmadı. Kaçan sürücüyü tanımıyoruz. Yaralı çocuk arkadaki komşumuza misafirliğe gelmiş. Fırına ekmek almaya gelirken böyle talihsiz bir olayla karşılaşıyor. Olay sonrası hastaneye kaldırdılar ama akrabalarından duyduğumuza göre beli ve bacağı kırılmış. Ancak hayati tehlikesi yokmuş. Sürücü hiç durmadan kaçtı. Bu nasıl bir şey? Bu kadar sür'atli geçebilecek ne var? 3-4 genç araca binmiş ve hız yapıyorlar. Burası pist, otoban değil. İddiaya göre şahıslar alkollüymüş ve ehliyetleri de yokmuş. Onun için kaçtıkları da söyleniyor. Hatta arkadaşların Kağıthane'de bir mekanda alkol kullanırken yakalandığı söyleniyor. Yaralı çocuk hastaneye yatıyor" dedi.

EHLİYETSİZ GENÇ SÜRÜCÜ ALKOL ALIRKEN KISKIVRAK YAKALANDI Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen Eyüpsultan Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, feci kazayla ilgili görgü tanıdıklarının ifadesine başvurdu. Tutanak tutan ekipler, çocuğa çarparak kaçan sürücünün plakasını belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç olduğu öğrenilen sürücü, ertesi gün Kağıthane'de bir mekanda alkol aldığı esnada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Genç sürücünün olay esnasında da alkollü olduğu ve ehliyetinin de olmadığı iddia edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA