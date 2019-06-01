Belediye otobüsünde yumruk yumruğa kavga ettiler
Adıyaman'da belediye halk otobüsünde yaşanan 'Yaman Kartı' kavgası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen belediye halk otobüsüne binen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 'Yaman Kartı' olmadığını söyleyerek sürücüden kart basmasını istedi. Sürücü de başka bir yolcudan kart almasını istedi. Şahıs sürücüyle sözlü tartışmaya girdi.
Daha sonra diğer yolculardan bir kişi sürücünün haklı olduğunu söyleyince, bu kez şahıs o yolcuyla tartıştı. Sözlü tartışma büyüyünce araya diğer yolcular girdi. Tartışan iki yolcunun sözlü tartışması yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.
"POLİSİ ARAMA" DİYE TEHDİT ETMİŞ
Otobüs içerisinde bulunan çocukların korkulu gözlerle izlediği kavgadan anne çocuklarını uzaklaştırdı. Diğer yolcuların araya girdiği kavganın ayrılmasından sonra sürücü polisi arayarak durumu bildirdi. Sürücü polisi ararken, kavga eden yolcu, sürücüyü, polisi aramaması konusunda tehdit etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Opusende haber oluyor kavga edende. . Ayar coktan bozulmusCevap Yaz Yayından Kaldır
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kartin yoksa binmeyeceksin arkadas,Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Olm siz niye yaman kart v.s. uğraşıyorsunuz öküze binin siz sizi kağnı paklar arkadaş bu memlekete uzay mekiği de getirsen bu yamyamlar onuda kullanamazlar eğitim şart.Cevap Yaz 13 2 Yayından KaldırKAFAYA GELL: ırkçılık yapma türk , kürt ne farkı var, senin türk olarak doğacağın elinde değil ama adam olmak elinde , onuda başaramamışsın3 11 Yayından Kaldır
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FARKINDA DEĞİLSİNİZ AMA BENCİLLİK KURAL TANIMAMAZLIK KARŞISINDAKİNE HAKKINA SAYGISIZLIK HELE BİRDE BU TRAFİKTE OLUNCA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR BEN MÜNECCİM DEĞİLİM AMA BEN BU MİLLLETİ TANIYORSAM BAYRAM SONU KADAR TRAFİK KAZASINDA ÇOK İNSAN TELEF OLACAK ÇÜNKİ HERKES ÇILGINCA ARAÇ KULLANIYOR TEKERLEKLİ TENEKE KUTULARIN İÇİNDE APTALCA HAREKETLER YAPIYORLARCevap Yaz 16 Yayından Kaldır