Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı

Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı

İstanbul'da otobüste yaşanan olayda bir adam, çantasından rahatsız olduğu kadını sakin bir dille uyardı. Adamın tepkisine sinirlenen kadın küfürler savurup, adama tokat attı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

30.09.2019 17:49
Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı

İstanbul'da bir otobüste vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; çantadan dolayı tartışma çıktı. Kadının çantasından rahatsız olan adam, güzel bir dille kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, küfürler savurdu.

TOKAT ATTI, KÜFÜR ETTİ

Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaşıyor. Kadın, adama tokat atıp, "O.. çocuğu, namussuz" diyor. Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum lütfen" şeklinde cevap veriyor.

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YORUMLAR (18)

  • ADINIZI YAZIN.:
    Erkek suçludur idam edilsin kadına nafaka ödesin derhal adalet yerini bulsun. . .
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  • İSTANBULLU:
    iyice tepemize çıktılar şuraya bak!! insan yanından geçmeye korkuyor bi bağırsa sapıkmısın diye eyvah eyvah. . kadın her zaman haklıdır abi :))) bulaşmayın çantası rahatsız etse bile hem kadından hemde çantadan özür dileyin kapatın konuyu :))
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  • ŞAHİN:
    Kadınlar öyle bir duruma getirildi ki dokunulmaz yaratık oldular eğer orada adama bana cinsel tacizde bulundu elledi dese toplum sorgusuz sualsiz adami linc eder adam hakliligini ispatlayana kadar bir ton sopa yer kadin siddetine ve iftirasina son aile bakanligini taraf olmaya cagiriyorum eger olayin tersi olsaydi aile bakanligi hemen taraf olurdu
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  • HAKİM:
    bu ne nefret kin kardesim, ekonomik sikinti mi? cevre bozuk , sehircilik anlayisi yok, muhendisler mutahitler dandik. . soktunuz herkesi beton arasina, belki deprem akilandirir.
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